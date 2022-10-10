بايدن يندد بـ "الوحشية المطلقة" للضربات الروسية ويعد يتزويد اوكرانيا أنظمة دفاع جوي متطوّرة

الإعلان

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة بالقصف الصاروخي الذي طاول مدنا أوكرانية عدة، معتبرا أنه "يظهر الوحشية المطلقة" للحرب "غير الشرعية" التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد بايدن أن بلاده ستواصل فرض أكلاف على روسيا بسبب "عدوانها".واعتبر أن هذه الهجمات تظهر مرة أخرى الوحشية المطلقة لحرب بوتين غير الشرعية ضد الشعب الأوكراني.ولفت الرئيس الأميركي الى أن هذه الضربات الصاروخية تؤدي فقط الى تعزيز التزامهخ أكثر الوقوف الى جانب شعب أوكرانيا مهما طال الوقت.وتابع :"سنواصل إلى جانب حلفائنا وشركائنا فرض أكلاف على روسيا بسبب عدوانها، ومحاسبة بوتين وروسيا على الفظائع وجرائم الحرب التي تُرتكب، وتقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية للدفاع عن بلادها وحريتها".ودعا بايدن مجددا روسيا الى إنهاء هذا العدوان غير المبرر بشكل فوري وسحب قواتها من أوكرانيا.وفي سياق متصل، تعهّد بايدن تزويد أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متطوّرة، وفق ما أفاد البيت الأبيض.وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن تحدّث هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتعهّد مواصلة تزويد أوكرانيا الدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متطوّرة.