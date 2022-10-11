أخبار دولية
11 تشرين الأول 2022 - 00:13
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ارتفاع حصيلة انهيار أرضي في فنزويلا إلى 36 قتيلاً و56 مفقوداً

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ارتفاع حصيلة انهيار أرضي في فنزويلا إلى 36 قتيلاً و56 مفقوداً
Lebanon News
ارتفعت إلى 36 قتيلاً حصيلة انهيار أرضي حصل في مدينة لاس تيخيرياس الصغيرة في شمال-وسط فنزويلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 56 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين.
      
وتشهد فنزويلا منذ أيلول هطول أمطار استثنائية. وفي الأيام الأخيرة تسبّبت أمطار غزيرة في لاس تيخيرياس، المدينة الصناعية البالغ عدد سكّانها 50 ألف نسمة والواقعة على سفح جبل، بفيضان جداول وبانهيارات أرضية مميتة.
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وظهر الإثنين، كتب وزير الداخلية ريميخيو سيبايوس في تغريدة على تويتر: "للأسف، لدينا 36 قتيلاً في الوقت الحالي و56 مفقوداً".
      
وكانت الحصيلة السابقة 25 قتيلاً و52 مفقوداً.
      
وقال وزير الداخلية: "لقد نشرنا أكثر من 3000 رجل" للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ.
      
وتفقد الوزير المكان للوقوف على الأضرار.
      
وأدّى الانهيار الأرضي إلى تهدّم عدد كبير من المنازل فيما اجتاحت وحول متاجر عدة وانتشرت أشجار في الشوارع بعدما جرفها انزلاق التربة من الجبال.
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