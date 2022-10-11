ارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على أوكرانيا الاثنين إلى 19 شخصا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوكرانيا, الضربات الروسية,قتلى,ارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على أوكرانيا الاثنين إلى 19 شخصا

LBCI News Lebanon

أعلنت أوكرانيا أن 19 شخصا على الأقل قتلوا وجرح أكثر من مئة نتيجة الضربات الروسية على مختلف أنحاء البلاد قبل يوم.



وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية على فيسبوك بأنه "بحسب المعلومات الأولية، قتل 19 شخصا وأصيب 105 بجروح".