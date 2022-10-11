أخبار دولية
11 تشرين الأول 2022 - 02:45
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ارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على أوكرانيا الاثنين إلى 19 شخصا

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ارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على أوكرانيا الاثنين إلى 19 شخصا
Lebanon News
أعلنت أوكرانيا أن 19 شخصا على الأقل قتلوا وجرح أكثر من مئة نتيجة الضربات الروسية على مختلف أنحاء البلاد قبل يوم. 

وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية على فيسبوك بأنه "بحسب المعلومات الأولية، قتل 19 شخصا وأصيب 105 بجروح".
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