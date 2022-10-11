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11 تشرين الأول 2022 - 04:36
11/10/2022 04:36:14
رئيس وزراء إسرائيل: توصلنا مع لبنان إلى اتفاق تاريخي حول ترسيم الحدود البحرية
رئيس وزراء إسرائيل: توصلنا مع لبنان إلى اتفاق تاريخي حول ترسيم الحدود البحرية
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