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11 تشرين الأول 2022 - 04:46
11/10/2022 04:46:04
لابيد: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تلبي مطالب إسرائيل الاقتصادية والسياسية وحكومة إسرائيل ستجتمع الأربعاء للموافقة على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
لابيد: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تلبي مطالب إسرائيل الاقتصادية والسياسية وحكومة إسرائيل ستجتمع الأربعاء للموافقة على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
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LBCI News Lebanon
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