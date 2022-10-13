واشنطن مستعدة لمساعدة هايتي لكنها حذرة بشأن إرسال قوات

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يجري مسؤولون أميركيون كبار الأربعاء زيارة إلى هايتي لمناقشة الوضع الإنساني والأمني المتدهور في البلد الكاريبي الفقير، لكن الإدارة الأميركيةإاعتبرت أنه من "السابق لأوانه" التحدث في هذه المرحلة عن إرسال قوات للمساعدة في مكافحة العصابات.ومن المقرر أن يلتقي مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي براين نيكولز الذي يرأس الوفد الأميركي إلى بور أو برنس إلى جانب مسؤولين من البنتاغون ووكالات فيدرالية أخرى يومي الأربعاء والخميس مع السلطات الهايتية وممثلين عن المجتمع المدني، بحسب بيان صادر عن الخارجية.وأعلنت الإدارة الأميركية الأربعاء أنها ستفرض قيودًا على التأشيرات لمسؤولين هايتيين متهمين بحماية العصابات أو تمويلها، وأشارت إلى أنها تعمل من كثب مع المكسيك على مشروع قرار سيعرض على مجلس الأمن الدولي يهدف إلى فرض عقوبات إضافية، بحسب ما قال مسؤولون كبار.