ماكرون يدعو بوتين للعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب في أوكرانيا

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، في مقابلة متلفزة خصص قسم كبير منها للحرب في أوكرانيا، نظيره الروسي فلاديمير بوتين "للعودة إلى طاولة" المفاوضات، متعهداً من جهة ثانية تزويد كييف أنظمة دفاع جوي.وقال ماكرون عبر محطة فرانس 2: "اليوم، قبل كل شيء، على بوتين أن يوقف هذه الحرب ويحترم وحدة أراضي أوكرانيا ويعود إلى طاولة المفاوضات"، مؤكدًا أنه لا يريد إندلاع "حرب عالمية".ولدى سؤاله عما إذا كان سيدعم هجومًا أوكرانيًا لاستعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 في خطوة لم تعترف بها الأسرة الدولية، أشار ماكرون إلى أنه في مرحلة ما مع تطور النزاع، يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا "العودة إلى الطاولة".