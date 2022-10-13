أخبار دولية
13 تشرين الأول 2022 - 00:42
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بايدن يرى في نتيجة التصويت في الجمعية العامة "رسالة واضحة" لروسيا

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بايدن يرى في نتيجة التصويت في الجمعية العامة &quot;رسالة واضحة&quot; لروسيا
Lebanon News
إعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أرسلت "رسالة واضحة" إلى الكرملين بتصويتها الأربعاء بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين ضم روسيا أجزاء من أوكرانيا.
 
وقال بايدن في بيان إنه "باعتدائها على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، فإن روسيا تنسف أسس السلم والأمن الدوليين".
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وأضاف أن "الرهانات في هذا النزاع واضحة للجميع، والعالم أرسل رسالة واضحة ردًا على ذلك: لا يمكن لروسيا أن تمحو من الخريطة دولة ذات سيادة. لا يمكن لروسيا أن تغير الحدود بالقوة. لا يمكن لروسيا أن تستولي على أراضي دولة أخرى".
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