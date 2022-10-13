الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين الضم الروسي "غير القانوني" لمناطق أوكرانية

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صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدين ضم روسيا "غير القانوني" مناطق أوكرانية بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.واعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتًا مقابل خمس دول صوتت ضده، لكن 35 دولة إمتنعت عن التصويت، من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الأميركية الكبيرة.ويدين القرار "تنظيم روسيا الإتحادية إستفتاءات مزعومة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا" و"محاولة الضم غير القانوني" التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي لأربع مناطق أوكرانية.ويدعو القرار كل وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات أعلنتها روسيا للحدود، ويطالب موسكو "بالتراجع الفوري وغير المشروط" عن قراراتها.