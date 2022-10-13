الاتحاد الأوروبي يسجل أكبر عدد من حالات العبور غير الشرعي لحدوده منذ 2016

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ارتفع عدد حالات العبور غير الشرعي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 70 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2016، على ما ذكرت وكالة الحدود الأوروبية.وقالت وكالة فرونتكس إن ما مجموعه 228,240 حالة دخول غير شرعي سُجلت، تشمل 106,396 من منطقة البلقان، أي بزيادة بنسبة 170 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في 2021.وأوضحت الوكالة في بيان أن العدد المرتفع لحالات العبور غير الشرعي للحدود يمكن أن يُعزى لمحاولات عبور متكررة يقوم بها مهاجرون موجودون فعلا في غرب البلقان.وسجل ثاني أعلى عدد عبر طريق وسط البحر المتوسط، حيث سُجلت 65,572 حالة دخول، أي بزيادة 42 بالمئة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.وغالبية المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي عبر منطقة البلقان يحملون الجنسيات السورية والأفغانية والتركية.ومعظم الوافدين عبر وسط البحر المتوسط هم من تونس ومصر وبنغلادش، على ما ذكر البيان.ورصدت الوكالة أيضا 52,700 مهاجر حاولوا دخول بريطانيا عبر بحر المانش منذ مطلع 2022، مقارنة ب52,000 عن العام 2021 برمته.وقالت فرونتكس: "مع اقتراب الشتاء، فإن عدد المحاولات قد يرتفع قبل أن تسوء أحوال البحر وتجعل العبور أكثر خطورة".