أخبار دولية
13 تشرين الأول 2022 - 13:50
13/10/2022 13:50:00
السجال متواصل في اسرائيل حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
سجال بين معسكر اليمين وحكومة يائير لابيد
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LBCI News Lebanon
اكد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، عيدان رول، والمستشارة القضائية للحكومة كارين الهرار أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان لن ينتقل قبل السابع والعشرين من الشهر الجاري الى طاولة الحكومة لاستكمال الاجراءات تمهيدا للتوقيع عليه في رأس الناقورة.
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