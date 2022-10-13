أخبار دولية
13 تشرين الأول 2022 - 13:50
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السجال متواصل في اسرائيل حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

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Lebanon News
اكد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، عيدان رول، والمستشارة القضائية للحكومة كارين الهرار أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان لن ينتقل قبل السابع والعشرين من الشهر الجاري الى طاولة الحكومة لاستكمال الاجراءات تمهيدا للتوقيع عليه في رأس الناقورة.
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