أخبار دولية
13 تشرين الأول 2022 - 12:19
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بوريل: سيتم "القضاء" على الجيش الروسي إذا استخدم بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا

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بوريل: سيتم &quot;القضاء&quot; على الجيش الروسي إذا استخدم بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا
Lebanon News
حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موسكو من أنه سيتم "القضاء" على جيشها من جراء الرد العسكري الغربي في حال استخدم الرئيس فلاديمير بوتين أسلحة نووية ضد أوكرانيا.
 
وقال بوريل في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في بلجيكا: "بوتين يقول إنه لا يخادع. ولا يمكنه الخداع، ويجب أن يكون واضحا أن الناس الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والولايات المتحدة وحلف الناتو، هم بدورهم لا يخادعون".
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وشدد على أن أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد ردا، ليس ردا نوويا بل رد قوي عسكري من شأنه ان يقضي على الجيش الروسي.
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