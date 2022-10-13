إسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين بعد اشتباكات في القدس الشرقية

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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ليل الأربعاء الخميس عددا من الفلسطينيين الذين قالت إنهم متورّطون في المواجهات العنيفة التي دارت في القدس الشرقية بالضفة الغربية المحتلة.وأشارت الشرطة إلى اعتقال تسعة مشتبه بهم. وأوضحت أنها اعتقلت منذ الأربعاء 23 مشتبها بهم، من سكان القدس الشرقية "بسبب انتهاك النظام العام، وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة ومهاجمة أفراد الشرطة".ونظّم الفلسطينيون الأربعاء إضرابات وتظاهرات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية التي فُرضت على مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال شرق القدس بشكل خاص في أعقاب مقتل جندية.وقُتلت الجندية الإسرائيلية نوا لازار السبت عند حاجز مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية، قبل أن يبدأ الجيش والشرطة عملية مطاردة للعثور على منفّذ الهجوم.واندلعت اشتباكات الأربعاء في المخيم بين القوات الإسرائيلية المدجّجة بالأسلحة وفلسطينيين رشقوهم بالحجارة كما أعلن أهالي المخيم الذين يزيد عددهم على 130 ألف نسمة العصيان المدني رفضا للإجراءات الإسرائيلية.وقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كاظم أبو خلف لوكالة فرانس برس، إنّ إحكام السيطرة على مداخل المخيّم وأعمال العنف أدّت إلى إغلاق المدارس والمراكز الصحية. وأضاف: "الوضع هناك متوتّر حقّاً".من جهته، قال المسعف منيب القطب لفرانس برس: "لدينا إصابات كثيرة بالرصاص المطاطي واستنشاق الغاز المسيل للدموع".