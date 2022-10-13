أخبار دولية
13 تشرين الأول 2022 - 16:01
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لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول تصوت على استدعاء ترامب

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لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول تصوت على استدعاء ترامب
Lebanon News
صوتت اللجنة البرلمانية التي تحقق في دور دونالد ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول، بإجماع أعضائها على استدعاء الرئيس السابق ليمثل أمامها.
      
وقال رئيس اللجنة بيني تومسون: "هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي في شأن أحداث السادس من كانون الثاني. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع الى شهادة دونالد ترامب".
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وأضاف تومسون في جلسة استماع عامة إن ترامب "هو محور ما حدث في 6 كانون الثاني. لذلك نريد أن نستمع إليه".
      
وأضاف: "يجب أن يخضع للمساءلة. يجب أن يسأل عن أفعاله".
      
لكن بالنسبة للجنة، يتعلق الأمر أيضا ببذل كل ما في وسعها لسرد القصة الأكثر اكتمالا وتقديم توصيات للمساعدة في ضمان عدم تكرر ما حدث 6 كانون الثاني. 
     
تتمثل مهمة اللجنة المكونة من سبعة ديموقراطيين واثنين من الجمهوريين، في تسليط الضوء على سلوك الرئيس قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول الذي صدم العالم.
 
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