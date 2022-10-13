أخبار دولية
13 تشرين الأول 2022 - 16:53
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ترامب ينتقد قرار لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول استدعاءه للاستماع إليه

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ترامب ينتقد قرار لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول استدعاءه للاستماع إليه
Lebanon News
ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإصدار لجنة نيابية تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول أمر استدعاء للمثول أمامها، وتساءل عن سبب عدم استدعائه للإدلاء بشهادته أمامها في وقت سابق.
      
وقال ترامب على حسابه في شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة أن أدلي بشهادتي منذ شهور؟". 
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وأضاف: "لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟"، وأردف: "لأنّ اللجنة هي عبارة عن إخفاق كامل ولم تعمل إلا على زيادة تقسيم بلادنا". 
     
وأتى ردّ فعل ترامب بعيد تصويت اللجنة بإجماع أعضائها على استدعاء الرئيس السابق للمثول أمامها.
 
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