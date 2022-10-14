في كارولاينا الشمالية... مسلح يطلق النار ويودي بحياة 5 اشخاص

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قُتل خمسة أشخاص، أحدهم شرطي كان خارج الخدمة، برصاص مسلّح أطلق النار عليهم الخميس في رالي الأميركية حيث فرضت الشرطة طوقاً أمنياً في محاولة للقبض عليه، بحسب ما أعلنت سلطات المدينة الواقعة في ولاية كارولاينا الشمالية (جنوب شرق).وقالت ماري-آن بالدوين، رئيسة بلدية المدينة، خلال مؤتمر صحافي إنّ شرطة رالي "أكّدت سقوط خمسة قتلى، أحدهم عنصر في شرطة رالي كان خارج الخدمة". وأضافت أنّ الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة أشخاص عديدين آخرين بجروح لم تحدّد عددهم، مشيرة إلى أنّ مطلق النار لا يزال طليقاً لكنّه "محاصر".وأوضحت أنّه "قرابة الساعة 20:00 (00:00 ت غ الجمعة)، أفادت شرطة رالي بأنّها طوّقت مشتبهاً به في منزل بالمنطقة"، وأكّدت بالدوين أنّ "هذا يوم حزين ومأسوي لمدينة رالي".