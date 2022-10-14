شكوى ضد "توتال إنيرجيز" بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في أوكرانيا

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LBCI News Lebanon

رفعت جمعيتان شكوى في باريس ضد "توتال إنيرجيز" تتهم مجموعة الطاقة الفرنسية بانها استمرت باستغلال حقل في روسيا وسمحت بانتاج وقود استخدمته طائرات روسية مشاركة في النزاع في أوكرانيا، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس الجمعة.





وقد رفعت الشكوى الخميس إلى المدعي العام الوطني في قضايا مكافحة الإرهاب المختص في جرائم الحرب، جمعية داروين كلايمكس كواليشن Darwin Climax Coalition ومقرها في فرنسا وجمعية رازوم وي ستاند Razom We Stand الأوكرانية التي دعت إلى فرض حظر على صادرات الطاقة الأحفورية من روسيا.