إردوغان أمر الحكومة التركية ببدء العمل على مركز للغاز اقترحه بوتين

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أمر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحكومة التركية ببدء العمل على مركز للغاز في البلاد اقترحه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الغاز الروسي إلى اوروبا على ما ذكرت وسائل إعلام تركية.وجاء كلام اردوغان بشأن مركز الغاز في تركيا خلال مقابلة مع صحافيين في الطائرة التي أعادته من استانا في كازاخستان حيث التقى بوتين الخميس. وقال الرئيس التركي: "أصدرنا الأمر مع السيد بوتين لوزارة الطاقة في تركيا والهيئة المعنية في روسيا بانجاز العمل بشكل مشترك".وأكد الرئيس التركي أن الأشغال ستبدأ فورا.وأضاف: "لن نتأخر في هذا الإطار"، موضحا أن مركز الغاز قد يبنى في منطقة تراقيا في شمال غرب تركيا قرب بلغاريا.وتابع: "لدينا مركز توزيع وطني، لكن هذا سيكون بالطبع مركز توزيع دوليا".وجاءت تصريحات إردوغان في أعقاب اجتماع هو الرابع له مع الزعيم الروسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.واقترح بوتين الخميس إقامة مركز للغاز في تركيا فيما تتأثر صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا كثيرا بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو ويدرس الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر الغاز الروسي مع الارتفاع في فواتير الطاقة بسبب غزو أوكرانيا.وقال بوتين في وقت سابق هذا الأسبوع إن روسيا أحبطت هجوما كان مخططا له على خط الأنابيب تورك ستريم، من دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة على ذلك.وأكد إردوغان العمل بسرعة على إقامة شبكة أمان لمشروع مركز توزيع الغاز الجديد.وسيستغرق إنشاء المركز الجديد سنوات وسيتطلب استثمارات ضخمة قد لا تكون روسيا قادرة على تحملها نظرا لتراجع اقتصادها بسبب تداعيات العقوبات الغربية التي فرضت عليها عقب غزوها لأوكرانيا.كما يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات عاجلة لمحاولة وقف اعتماده المستمر منذ عقود على إمدادات الطاقة الروسية.لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال إن أوروبا بحاجة إلى خطوط أنابيب إضافية ومنشآت إضافية لتخفيف أزمة الطاقة لديها.وأضاف: "إنها مسألة عرض وطلب".