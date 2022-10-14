زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين بشأن ملف الاسرى

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في زيارة متبادلة نادرة منذ بداية الصراع في اليمن حط في صنعاء العاصمة اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفد سعودي مكوَّن من عدد من الضباط، بالتوازي مع وصول وفد مماثل من الحوثيين إلى السعودية وذلك بهدف الاطلاع على احوال الاسرى لدى الطرفين كمبادرة حسن نوايا، ضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن.في الشكل هما زيارتان مرتبطتان بملف الاسرى ذي الطابع الإنساني اذ غالبا ما يجري أطراف النزاع عمليات تبادل للاسرى شمل بعضها جنودا سعوديين.اما في المضمون فتتزامن الزيارة المتبادلة مع تكثيف مفاوضات تمديد الهدنة في العاصمة العُمانية مسقط.