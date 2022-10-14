أخبار دولية
14 تشرين الأول 2022 - 13:30
Back

زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين بشأن ملف الاسرى

تطور إنساني في ملف اليمن.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار أسرى, السعودية,اليمن,تطور إنساني في ملف اليمن..
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
في زيارة متبادلة نادرة منذ بداية الصراع في اليمن حط في  صنعاء العاصمة اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفد سعودي مكوَّن من عدد من الضباط، بالتوازي مع  وصول وفد مماثل من الحوثيين إلى  السعودية وذلك بهدف الاطلاع على احوال الاسرى  لدى الطرفين كمبادرة حسن نوايا، ضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن.
الإعلان

في الشكل هما زيارتان مرتبطتان بملف الاسرى ذي الطابع الإنساني اذ غالبا ما يجري أطراف النزاع عمليات تبادل للاسرى شمل بعضها جنودا سعوديين.

اما في المضمون فتتزامن الزيارة المتبادلة مع تكثيف مفاوضات تمديد الهدنة في العاصمة العُمانية مسقط.
الإعلان
إقرأ أيضاً