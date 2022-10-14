أخبار دولية
14 تشرين الأول 2022 - 14:13
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نحو 50 عاملا محاصرون بعد انفجار في منجم فحم في تركيا

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نحو 50 عاملا محاصرون بعد انفجار في منجم فحم في تركيا
Lebanon News
حوصر نحو 50 عاملا الجمعة على عمق مئات الأمتار بعد انفجار لم تعرف ملابسته في منجم بشمال تركيا، حسبما أعلنت محافظة المنطقة.
     
وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون مئات الأشخاص وهم يتجمعون في محيط مبنى أبيض متضرر، قرب مدخل المنجم في بلدة أمسارا الساحلية المطلة على البحر الأسود. 
     
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وطلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من وزيري الداخلية والطاقة التوجه على الفور إلى موقع الحادث والإشراف على جهود الإنقاذ.
      
وقالت المحافظة نورتاش أرسلان للصحافيين أن خمسة أشخاص حوصروا على عمق 350 مترا و44 شخصا في موقع آخر على عمق 300 متر تحت الأرض.
      
وأوضحت أن ثمانية عمال تمكنوا من الخروج زحفا من المنجم، وهم الآن يتلقون الرعاية الطبية. 
     
وأكدت أن جهود الإنقاذ تتواصل.
      
وقالت نقابة عمال المناجم التركية إن سبب الانفجار يعود إلى تراكم غاز الميثان، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادث.
 
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