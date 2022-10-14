الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال قانون "الأخبار الكاذبة" في تركيا

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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بعدما أقر البرلمان التركي قانونا قد يفضي إلى سجن صحافيين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أقصاها ثلاث سنوات بتهمة نشر "الأخبار الكاذبة".وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن القانون يترك مجالا كبيرا للتفسيرات الذاتية والانتهاكات، وحض أنقرة على ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير.وترسّخ القواعد الجديدة قبضة السلطات المُحكمة أساسا على الإعلام، قبل ثمانية أشهر من موعد الانتخابات العامة التي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع الرئيس رجب طيب إردوغان فيها.وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان الأممي مارتا هورتادو في بيان: "نشعر بالقلق حيال تبني البرلمان التركي الخميس حزمة تعديلات على قوانين عدة تحمل خطر الحد من حرية التعبير في البلاد بشكل كبير".وأضافت: "بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، فإن حرية التعبير لا تقتصر على المعلومات "الصادقة"، بل تنطبق على "المعلومات والأفكار بأشكالها كافة"، سواء عبر الإنترنت أم لا. تترك هذه التعديلات مجالا كبيرا للتفسير التعسفي والشخصي والانتهاكات".وذكرت هورتادو أنه في سياق قائم في الأساس على العديد من القيود، فإن القوانين الجديدة تحمل خطر تقليص حقوق الناس في البحث عن وتلقي ونقل المعلومات وهي حقوق يكفلها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي وقّعته تركيا.وأشارت الى أن "التعديلات الأخيرة تحمل أيضا خطر فتح مجالات جديدة لقمع التعبير المسموح به بموجب القانون الدولي".وقالت: "يؤسفنا أن مسودة هذه القوانين وضعت وتم تبنيها من دون أي تشاور ذي معنى مع المجتمع المدني وممثلين لوسائل الإعلام".وشددت على أن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات ضرورة من أجل مشاركة الناس الفاعلة في الحياة العامة والسياسية وهو أمر أساسي في أي ديمقراطية، قائلة: "ندعو تركيا لضمان الاحترام الكاملة لحرية التعبير المكفولة في القانون الدولي".وباتت معظم الصحف والقنوات التلفزيونية في تركيا تحت سيطرة مسؤولي الحكومة أو حلفائهم من رواد الأعمال منذ الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة انقلاب العام 2016.وحلّت تركيا في المرتبة الـ149 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الإعلام السنوي الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق هذا العام.