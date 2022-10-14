الأمم المتحدة: 19 ألف شخص في هايتي يواجهون مستويات "كارثية" من انعدام الأمن الغذائي

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أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي في هايتي الغارقة في أزمات عدة، يؤثر على نحو 19 ألف شخص في حي سيتيه سوليه الساحلي.وأكد جان مارتن باور مدير برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في هايتي، للصحافيين في جنيف عبر اتصال فيديو من البلد الكاريبي أن"هايتي تواجه كارثة إنسانية".وأصدر برنامج الاغذية العالمي تقريرا اليوم، ذكر أن فداحة وحجم انعدام الأمن الغذائي في هايتي يتفاقمان، مشيرا إلى أزمات أمنية مستشرية في البلد ما يحول من دون وصول المواطنين إلى السلع الغذائية.وهايتي، أفقر دولة في الأميركيتين، غارقة في أزمات سياسية واقتصادية وأمنية وصحية، تشل البلاد وأدت إلى انهيار القانون والنظام.وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى نشر قوة مسلحة خاصة فورا محذرا من "تدهور كبير للأمن" في البلد الذي تنتشر فيه عصابات إجرامية نافذة ولصوص، رغم الاعلان عن تفش جديد للكوليرا.ودفع انعدام الأمن بالناس إلى التهافت للحصول على مواد غذائية، وقال برنامج الاغذية العالمي في تقريره إن 4,7 ملايين شخص في أنحاء البلاد يواجهون انعدام أمن غذائي حاد، بينهم 1,8 مليون يواجهون مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي.ومن بين هؤلاء أحصى البرنامج 19 ألف شخص في حي سيتيه سوليه ضمن المرحلة الخامسة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي أعلى مستوى.وأشار باور الى أن تلك "مستويات كارثية فعلا من انعدام الأمن الغذائي"، مشددا على أنه أسوأ أشكال انعدام الأمن الغذائية على مستوى الأسر والأفراد.وقال: "ليس لديهم ما يكفي من الطعام".وعندما تُصنف أعداد كبيرة من الناس ضمن المرحلة الخامسة من تصنيف الأمن الغذائي يُعلن عن مجاعة.وبينما لا تعتبر هايتي ضمن تلك الحالة، إلا أنها المرة الأولى التي يعلن فيها أعلى مستوى للأمن الغذائي في هذا البلد، على ما قال باور، مضيفا أنها ربما المرة الأولى أيضا في الأميركيتين.