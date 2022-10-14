أخبار دولية 14 تشرين الأول 2022 - 17:40 14/10/2022 17:40:00 انفجار بمنجم فحم في تركيا... وارتفاع حصيلة القتلى الى 22

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار في منجم للفحم في تركيا الى 22

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LBCI News Lebanon

قتل 22 عاملا على الأقل في انفجار بمنجم فحم في شمال غرب تركيا الجمعة، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الصحة فخر الدين قوجة.



ولا تزال فرق الإنقاذ تحاول إنقاذ عشرات العمال العالقين على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا تحت مستوى سطح البحر. الإعلان

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