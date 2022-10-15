وصول أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة إلى بيلاروس

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أعلنت السلطات البيلاروسية أن أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة بين موسكو ومينسك، وصلوا إلى بيلاروس، بعد أسبوع على إعلان تشكيل القوة التي يفترض أن تدافع عن حدود البلاد ضد تهديد أوكراني.وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان: "وصلت القطارات الأولى للجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية إلى بيلاروس"، من دون تحديد عدد هؤلاء العسكريين.ونشرت الوزارة صورا لقطارات وشاحنات عسكرية، وكذلك لجنود روس تستقبلهم نساء يرتدين ملابس تقليدية ويحملن الخبز والملح، وهو تقليد من الضيافة السلافية.اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الاثنين بولندا وليتوانيا وأوكرانيا بالتحضير لهجمات إرهابية وتدبير تمرد في البلاد، وأعلن نشر هذه القوة العسكرية الإقليمية.وردا على سؤال الجمعة حول حجم هذه القوة الجديدة، أشار إلى أن الجيش البيلاروسي و حوالى 70 ألف شخص سيشكلون جوهر القوة، من دون أن يحدد عدد الجنود الروس المنضمين.