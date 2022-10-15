أخبار دولية
15 تشرين الأول 2022 - 10:04
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مقتل 11 طفلًا وتوقيف ثلاثة أشخاص بعد غرق مركب في كمبوديا

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مقتل 11 طفلًا وتوقيف ثلاثة أشخاص بعد غرق مركب في كمبوديا
Lebanon News
أعلنت الشرطة الكمبودية أن 11 طفلًا قضوا مساء الخميس في غرق مركب في كمبوديا فيما تمّ توقيف ثلاثة أشخاص مرتبطين بالحادث، اثنين منهم يملكان المركب والثالث كان يشغّل القارب ويبلغ 15 عامًا.
  
غرق المركب الصغير، الذي كان يقلّ أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا عائدين من درس في اللغة الانكليزية، في نهر ميكونغ مساء الخميس في مقاطعة كاندال، على بعد نحو 50 مترًا من الشاطئ.
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وصرّح قائد الشرطة المحلية أم تو لوكالة فرانس برس بأن ثلاثة موقوفين نُقلوا إلى مقر شرطة كاندال للتحقيق معهم، مضيفًا: "قد يواجهون ملاحقات جنائية. نحن نبحث في ما يمكن أن يبرز ضدّهم".
  
وأوقفت السلطات عمليات البحث صباح السبت، بحيث أعلنت حصيلة نهائية بلغت 11 قتيلًا وأربعة ناجين، بينهم اثنان من مشّغلي القارب وطالبان.
 
وتتواتر مثل هذه الحوادث في كمبوديا حيث يعتمد الأشخاص الذين يعيشون قرب الأنهار بشكل كبير على القوارب للتنقل. وكانت الحكومة قد حذرت مؤخرًا السكان من ارتفاع مستوى مياه نهر ميكونغ بسبب الأمطار الغزيرة.
 
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