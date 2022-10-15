أخبار دولية
15 تشرين الأول 2022 - 13:30
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هل يستخرج غاز غزة؟

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Lebanon News
غازنا حقنا: عنوان للافتات انتشرت منذ بضعة أسابيع في قطاع غزة. 

فهل يكون غاز غزة هو التالي في سلسلة المفاوضات الحاصلة حول التنقيب عن الثروات النفطية والغازية في المتوسط؟
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