هل يستخرج غاز غزة؟

مفاوضات مصرية - فلسطينية - إسرائيلية لاستغلال الغاز قبالة سواحل غزة

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LBCI News Lebanon

غازنا حقنا: عنوان للافتات انتشرت منذ بضعة أسابيع في قطاع غزة.



فهل يكون غاز غزة هو التالي في سلسلة المفاوضات الحاصلة حول التنقيب عن الثروات النفطية والغازية في المتوسط؟