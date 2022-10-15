أخبار دولية
15 تشرين الأول 2022 - 13:30
15/10/2022 13:30:00
هل يستخرج غاز غزة؟
مفاوضات مصرية - فلسطينية - إسرائيلية لاستغلال الغاز قبالة سواحل غزة
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LBCI News Lebanon
غازنا حقنا: عنوان للافتات انتشرت منذ بضعة أسابيع في قطاع غزة.
فهل يكون غاز غزة هو التالي في سلسلة المفاوضات الحاصلة حول التنقيب عن الثروات النفطية والغازية في المتوسط؟
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