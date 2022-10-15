أخبار دولية
15 تشرين الأول 2022 - 13:30
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التيار الصدري يعلن رفضه المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة

التيار الصدري يعلن رفضه المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة,العراق,التيار الصدري يعلن رفضه المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة
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Lebanon News
عادةً، السكوتُ علامةُ الرضا، لكن هذا المثل لا ينطبقُ على ما يجري على الساحة العراقية...
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