التيار الصدري يعلن رفضه المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة

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LBCI News Lebanon

عادةً، السكوتُ علامةُ الرضا، لكن هذا المثل لا ينطبقُ على ما يجري على الساحة العراقية...