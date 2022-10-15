أخبار دولية
15 تشرين الأول 2022 - 13:30
15/10/2022 13:30:00
التيار الصدري يعلن رفضه المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة
التيار الصدري يعلن رفضه المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة
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عادةً، السكوتُ علامةُ الرضا، لكن هذا المثل لا ينطبقُ على ما يجري على الساحة العراقية...
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