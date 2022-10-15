أخبار دولية
15 تشرين الأول 2022 - 16:39
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11 قتيلا على الأقل بينهم ثلاثة جنود في هجوم جهادي في بوركينا فاسو

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11 قتيلا على الأقل بينهم ثلاثة جنود في هجوم جهادي في بوركينا فاسو
Lebanon News
قتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود وثمانية متطوعين مدنيين يدعمون الجيش السبت في هجوم لجهاديين مفترضين في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.
 
     
وقال مصدر أمني لفرانس برس إن "كمينا لمجموعات مسلحة إرهابية استهدف دورية مشتركة للجنود و+المتطوعين دفاعا عن الوطن+ في منطقة بوروم. قتل ثلاثة جنود وثمانية متطوعين". وأكد مصدر أمني آخر هذه الحصيلة موضحا أنها "غير نهائية".
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يأتي الهجوم بعد أسبوعين من انقلاب عسكري في 30 أيلول نفذه الكابتن إبراهيم تراوري على اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، وغداة تعيين تراوري رئيسا انتقاليا اثر حوار وطني. 
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