11 قتيلا على الأقل بينهم ثلاثة جنود في هجوم جهادي في بوركينا فاسو

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قتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود وثمانية متطوعين مدنيين يدعمون الجيش السبت في هجوم لجهاديين مفترضين في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.وقال مصدر أمني لفرانس برس إن "كمينا لمجموعات مسلحة إرهابية استهدف دورية مشتركة للجنود و+المتطوعين دفاعا عن الوطن+ في منطقة بوروم. قتل ثلاثة جنود وثمانية متطوعين". وأكد مصدر أمني آخر هذه الحصيلة موضحا أنها "غير نهائية".يأتي الهجوم بعد أسبوعين من انقلاب عسكري في 30 أيلول نفذه الكابتن إبراهيم تراوري على اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، وغداة تعيين تراوري رئيسا انتقاليا اثر حوار وطني.