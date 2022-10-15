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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو السبت في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" أن فرنسا ستدرب "ما يصل إلى ألفي جندي أوكراني" على أراضيها.وأوضح أن هؤلاء الجنود "سيلحقُون بوحداتنا لعدة أسابيع"، مؤكدا أن التدريب سيغطي ثلاثة مستويات "تدريب المقاتلين العام" و"ثم احتياجات محددة طلبها الأوكرانيون مثل اللوجستيات" و"مستوى ثالث من التدريب على المعدات التي قدمناها" لأوكرانيا.وأضاف ليكورنو "نقوم بذلك من خلال احترام قواعد القانون، دون أن نكون طرفا في النزاع لأننا لسنا في حالة حرب. نحن نساعد دولة في حالة حرب" بعد غزوها من روسيا.