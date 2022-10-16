بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ"الخطأ"

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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن السبت خطة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس لخفض الضرائب والتي تم التخلي عنها حاليًا بأنها "خطأ"، في وقت تستعد الزعيمة المحافظة للدخول في محادثات أزمة من أجل وضع خطة موازنة جديدة.وكان خفض الضرائب محور برنامج الإصلاح الإقتصادي المتشدد الذي أعلنته تراس ووزير المال المقال كواسي كوارتنغ.وكانت الخطوة لتمول من خلال ديون بمليارات الجينهات الإسترلينية، ما أثار حالة ذعر في أسواق المال من إمكانية تسبب الأمر بزيادة معدلات التضخم بينما ترزح العائلات البريطانية تحت وطأة أزمة إرتفاع تكاليف المعيشة.وقال بايدن للصحافيين خلال زيارة أجراها إلى ولاية أوريغون: "لم أكن الوحيد الذي اعتقد بأن الأمر كان خطأ".وأضاف في تعليقه على خطة تراس خفض الضرائب على الأكثر ثراء: "لم أتفق مع السياسة، لكن إتخاذ هذا القرار أمر عائد إلى بريطانيا العظمى، وليس لي".