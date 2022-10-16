أخبار دولية
16 تشرين الأول 2022 - 04:44
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الولايات المتحدة وكندا ترسلان "معدات" لحفظ الأمن في هايتي

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الولايات المتحدة وكندا ترسلان &quot;معدات&quot; لحفظ الأمن في هايتي
Lebanon News
أعلنت الولايات المتحدة وكندا في بيان مشترك السبت أنهما سلمتا الشرطة في هايتي "معدات" لحفظ النظام على أثر نداء وجهته حكومة الدولة الواقعة في الكاريبي الغارقة في دوامة من الأزمات الصحية والأمنية. 
     
وقال البيان إن "طائرات عسكرية أميركية وكندية وصلت إلى بور أو برنس في هايتي لنقل معدات أمنية أساسية إشترتها حكومة هايتي إلى المدير العام للشرطة الوطنية الهايتية".
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وأشارت حكومتا كندا والولايات المتحدة إلى أن "هذه المعدات ستساعد الشرطة الوطنية الهايتية في مكافحتها لعناصر إجرامية تثير العنف وتعطل تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية، مما يقوض الجهود المبذولة لوقف وباء الكوليرا في هايتي". 
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