أخبار دولية
16 تشرين الأول 2022 - 07:58
16/10/2022 07:58:00
قتلى وجرحى جراء حريق سجن إيوين.. طهران تنفي صلة الحادث بالاحتجاجات وواشنطن تطلب سلامة النزلاء الأميركيين
قتلى وجرحى جراء حريق سجن إيوين..
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LBCI News Lebanon
بات واضحاً من المشاهد المنقولة من سجن "اوين" الايراني ان القضية ابعد من حريق سارعت قوات الامن لتعلن بعده ان الامور تحت السيطرة.
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