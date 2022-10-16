قتلى وجرحى جراء حريق سجن إيوين.. طهران تنفي صلة الحادث بالاحتجاجات وواشنطن تطلب سلامة النزلاء الأميركيين

قتلى وجرحى جراء حريق سجن إيوين..

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LBCI News Lebanon

بات واضحاً من المشاهد المنقولة من سجن "اوين" الايراني ان القضية ابعد من حريق سارعت قوات الامن لتعلن بعده ان الامور تحت السيطرة.