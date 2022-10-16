أخبار دولية
16 تشرين الأول 2022 - 07:58
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قتلى وجرحى جراء حريق سجن إيوين.. طهران تنفي صلة الحادث بالاحتجاجات وواشنطن تطلب سلامة النزلاء الأميركيين

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Lebanon News
بات واضحاً من المشاهد المنقولة من سجن "اوين" الايراني ان القضية ابعد من حريق سارعت قوات الامن لتعلن بعده ان الامور تحت السيطرة.
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