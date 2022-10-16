أخبار دولية
16 تشرين الأول 2022 - 08:00
Back

الوفد السعودي يغادر صنعاء.. فهل من انفراجات قريبة في ملف الاسرى العالق بين الحوثي والرياض؟

الوفد السعودي يغادر صنعاء.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار صنعاء,الوفد السعودي,الوفد السعودي يغادر صنعاء..
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
تكللت الزيارة المتبادلة بين السعودية واليمن بشأن عملية تبادل للأسرى بالنجاح باعتراف اليمن.
 
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً