أخبار دولية
16 تشرين الأول 2022 - 08:00
16/10/2022 08:00:00
الوفد السعودي يغادر صنعاء.. فهل من انفراجات قريبة في ملف الاسرى العالق بين الحوثي والرياض؟
الوفد السعودي يغادر صنعاء..
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LBCI News Lebanon
تكللت الزيارة المتبادلة بين السعودية واليمن بشأن عملية تبادل للأسرى بالنجاح باعتراف اليمن.
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