أخبار دولية
16 تشرين الأول 2022 - 09:17
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الإتحاد الإفريقي يدعو الأطراف المتحاربين في إثيوبيا إلى الإنخراط مجددًا في مفاوضات السلام

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الإتحاد الإفريقي يدعو الأطراف المتحاربين في إثيوبيا إلى الإنخراط مجددًا في مفاوضات السلام
Lebanon News
دعا الإتحاد الإفريقي الأحد الأطراف المتحاربين في النزاع الإثيوبي إلى "الإنخراط مجددًا" بمفاوضات السلام فيما تتصاعد حدة العنف في إقليم تيغراي المحاصر.
 
وتعرضت مدينة شير في شمال غرب تيغراي للقصف لعدة أيام متتالية خلال هجوم مشترك للقوات الإثيوبية والإريترية، ما أسقط ضحايا في صفوف المدنيين في إطار هجوم على المتمردين في المنطقة التي تشهد صراعًا.
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وأعلنت منظمة "إنترناشونال ريسكيو كوميتي" International Rescue Committee الإنسانية التي تقدم مساعدات للمنكوبين في تيغراي السبت أن أحد موظفيها كان بين ثلاثة مدنيين قضوا في هجوم على شير.
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