أخبار دولية
16 تشرين الأول 2022 - 13:14
16/10/2022 13:14:18
نزار زكا يشرح للـ LBCI بعض المعلومات الواردة اليه من داخل سجن إيفين
نزار زكا يشرح للـ LBCI بعض المعلومات الواردة اليه من داخل سجن إيفين
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LBCI News Lebanon
حذرت منظمات حقوقية من أن حياة سجناء في سجن إيفين في خطر.
وشرح رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم المعتقل السابق نزار زكا للـ LBCI بعض المعلومات الواردة اليه من داخل السجن واكد ان كل المعتقلين الاجانب بخير.
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