أنقرة تنفي مسؤوليتها في قضية لاجئين عراة وتتهم اليونان

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أكدت أثينا العثور على 92 لاجئاً عراة بعد إجبارهم على عبور نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان.وأكدت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس لوكالة فرانس برس "إنقاذ 92 مهاجرا الجمعة" بمساعدة السلطات اليونانية، وفق المتحدثة بولينا باكولا.وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تغريدة على تويتر عن "قلقها العميق من التقارير والصور الصادمة لـ 92 شخصًا، قيل إنه عُثر عليهم على الحدود البرية اليونانية التركية، وقد جردوا من ملابسهم".وقالت باكولا من وارسو حيث مقر وكالة فرونتكس إن "عناصر فرونتكس أكدوا العثور على المهاجرين عراة ويعاني بعضهم من جروح ظاهرة"، فيما قالت أثينا إن أنقرة أجبرت هؤلاء على خلع ملابسهم قبل ترحيلهم إلى الجانب اليوناني من الحدود.واتهم وزير الحماية المدنية اليوناني تركيا بـ "استغلال الهجرة غير الشرعية"، في حين نفت أنقرة تورطها في المعاملة السيئة والمهينة التي لحقت بهؤلاء اللاجئين.ونقل تاكيس ثيودوريكاكوس في مقابلة مع قناة سكاي التلفزيونية الخاصة عن عدد كبير من اللاجئين وهم من السوريين والأفغان "قولهم لعناصر من فرونتكس إن ثلاث سيارات تابعة للجيش التركي نقلتهم إلى إيفروس".بالمقابل، نفت الرئاسة التركية الأحد مسؤوليتها بشأن 92 لاجئاً عثر عليهم عراة على الجانب اليوناني من الحدود، داعيةً اليونان إلى "وضع حد لاتهاماتها التي لا أساس لها".وقال مدير الاعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون "ندعو اليونان إلى وقف سلوكها اللاإنساني تجاه اللاجئين في أسرع وقت، ووضع حد للاتهامات الباطلة التي لا أساس لها ضد تركيا".واتهم ألتون اليونان في سلسلة من أربع تغريدات فجّة على تويتر نشرت باللغات التركية واليونانية والإنكليزية بـ "تشغيل ماكينة الأخبار الكاذبة للتشكيك في تركيا" وبقيام وزير الهجرة اليوناني بـ "حرف الأنظار عن تصرفات اليونان عبر نسبها إلى تركيا".وقال ألتون "عبر هذه الأعمال السخيفة، تظهر اليونان مرة أخرى للعالم أنها لا تحترم حتى كرامة الشعوب المضطهدة، ناشرة صور اللاجئين الذين رحّلتهم بعد أن جرّدتهم من أغراضهم الشخصية".وأكد وزير الحماية المدنية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس الأحد العثور على 92 لاجئاً عراة ناقلاً عنهم قولهم إنهم أجبروا على عبور نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان. وتابع ألتون "يجب أولاً أن تحاسب السلطات اليونانية على الأطفال الذين تركتهم يغرقون في بحر إيجه، والأشخاص الذين سرقتهم وضربتهم بأحزمة في ميريتش (الاسم التركي لإيفروس) وتركتهم يموتون من الصقيع بالتنسيق مع فرونتكس" وكالة مراقبة الحدود الأوروبية.