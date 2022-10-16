الملك سلمان: لتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته، مشيرا الى أهمية بسط سلطة حكومته على كل الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية.ودعا إيران للوفاء عاجلاً بالتزاماتها النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي.وأكد الملك سلمان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها، وشدد على أهمية منع تجدد العنف.وأمل أن تؤدي الهدنة في اليمن لإنهاء الأزمة للوصول لحل سياسي شامل وتحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن.