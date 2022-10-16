أخبار دولية
16 تشرين الأول 2022 - 17:16
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الملك سلمان: لتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته

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الملك سلمان: لتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته
Lebanon News
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته، مشيرا الى أهمية بسط سلطة حكومته على كل الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية.

ودعا إيران للوفاء عاجلاً بالتزاماتها النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي.
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وأكد الملك سلمان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها، وشدد على أهمية منع تجدد العنف.

وأمل أن تؤدي الهدنة في اليمن لإنهاء الأزمة للوصول لحل سياسي شامل وتحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن.
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