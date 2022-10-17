هجمات بواسطة مسيّرات انتحارية على وسط كييف

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تعرضت كييف صباح الإثنين لهجمات بواسطة "طائرات مسيّرة انتحارية"استهدفت حيا في وسطها وسمع دوي عدة انفجارات شديدة، وذلك بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي على العاصمة الأوكرانية.ووقعت ثلاثة انفجارات متتالية قرابة الساعة 6,35 و6,45 و658 صباحا (3,35 ت غ و3,45 و3,58 ت غ) وكانت صفارات الإنذار انطلقت قبل وقت قصير من الانفجار الأول.وبعد قليل على الانفجارات أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك "تعرضت العاصمة لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية".وبعد الضربات الأولى شاهد صحافي في وكالة فرانس برس إحدى المسيّرات تسقط على مبنى، فيما كان شرطيّان يحاولان إسقاطها بأسلحتهما.واستهدفت الهجمات حي شيفشنكيفسكي السكني بوسط كييف، بحسب ما أوضح رئيس البلدية فيتالي كليتشكو الذي طلب من السكان لزوم الملاجئ.وقال يرماك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يعتقد الروس أن هذا سيساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم".ودعا إلى تقديم دعم فوري للمضادات الجوية الأوكرانية مطالبا بـ"المزيد من الاسلحة للدفاع عن الجو وتدمير العدو".وبعد الانفجارات اندلعت النيران في مبنى غير مأهول وأعلن رئيس البلدية أن "عدة مبان سكنية تضررت" بدون أن يكون بوسعه عرض حصيلة في الوقت الحاضر.