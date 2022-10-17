الحكومة الإثيوبية مستعدة للحوار لكنها تعتزم استعادة السيطرة على المواقع الفدرالية في تيغراي

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جددت الحكومة الإثيوبية إعلانها الإثنين أنها مستعدّة لإجراء محادثات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تريد استعادة السيطرة على مواقع اتحادية في منطقة تيغراي الشمالية، وذلك غداة دعوة الاتحاد الإفريقي إلى الوقف "الفوري" للأعمال العدائية.وقالت السلطات في بيان "من الضروري أن تستعيد الحكومة الإثيوبية السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والبنية التحتية الفدرالية الأخرى والمنشآت في منطقة" تيغراي، لـ"حماية سيادة وسلامة أراضي البلاد"، مشيرة إلى أنها "مصمّمة على حلّ سلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي".