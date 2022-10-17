الحكومة الفرنسية تصادر مستودعين للوقود... واضراب عمال "توتال اينيرجيز" يتجدد

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صادرت الحكومة الفرنسية صباح اليوم، مستودعين للمحروقات فيما تم تمديد الإضراب في خمس مصاف تابعة لمجموعة "توتال إينيرجيز" الفرنسية في ظل صعوبة سد نقص الوقود في فرنسا.وأعلن وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير أنه ينبغي "تحرير مستودعات الوقود والمصافي" التي أغلقها المضربون منذ نحو ثلاثة أسابيع.وقال عبر قناة "بي اف أم تي في" التلفزيونية: "ولى وقت التفاوض. كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة "توتال إينيرجيز" ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) الذي بدأ حركة الإضراب.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق حول زيادة الأجور ليل الخميس إلى الجمعة مع نقابتين تتمتعان بنسبة تمثيلية تبلغ 56 بالمئة.وصادرت الحكومة مستودعا للوقود في فايزين (جنوب شرق) اليوم عند الساعة 14,00 بعد آخر في مارديك (شمال) بالقرب من دونكيرك في الساعة 6 صباحًا، بحسب وزارة انتقال الطاقة.وقالت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه خلال زيارة صباحية لحي جانفيلييه على أطراف باريس اليوم، بهدف التحقق من تزود الصهاريج الحالي: "نحن نفعل ذلك من أجل الفرنسيين، وليس ضد المضربين، إنها (المصادرة) ضرورية للغاية حتى يتمكن الناس من مواصلة الذهاب إلى العمل وتوفير احتياجاتهم الأساسية".وتجدد الإضراب في مصافي "توتال إينيرجيز" الفرنسية في خمسة مواقع اليوم، وفق ما ذكر من جانبه، إيريك سيليني، منسق الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) في المجموعة لوكالة فرانس برس.وقال: "إن الإدارة أعلنت بالفعل على نطاق واسع عن الاتفاق، ولا يبدو أنها مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات".ويعتزم الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) مواصلة حركة الاضراب حتى الثلاثاء الذي سيكون يوم تعبئة وإضراب العمال في المهنة، ودعت إليه أيضًا النقابات الأخرى.