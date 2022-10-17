الصين تؤجل نشر بيانات اقتصادية مهمة تزامنا مع مؤتمر الحزب الشيوعي

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أعلنت الصين الاثنين تأجيل نشر بيانات النمو للفصل الثالث من العام إلى جانب مجموعة أخرى من المؤشرات الاقتصادية التي كانت متوقعة هذا الأسبوع، بينما يعقد قادتها اجتماعا سيمدد ولاية الرئيس شي جينبينغ لفترة تاريخية ثالثة.وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن نشر البيانات الاقتصادية سيتم تأجيله، من دون أن يقدّم مبررا للقرار أو موعدا جديدا للإعلان عن الأرقام.وكان من المتوقع أن تعلن الصين الثلاثاء عن بيانات للنمو الفصلي تعد من الأضعف التي تسجّلها منذ العام 2020، في وقت سددت قيود كوفيد وأزمة قطاع العقارات ضربة لاقتصادها.ويأتي التأجيل فيما يعقد الحزب الشيوعي الحاكم مؤتمره العشرين الذي يتوقع أن يؤيّد مسعى شي للبقاء على الرأس السلطة لولاية جديدة.وقال المسؤول الرفيع في "لجنة التنمية الوطنية والإصلاح" جاو تشينشن للصحافيين الاثنين إن الاقتصاد انتعش بشكل كبير في الربع الثالث.وأضاف: "من منظور عالمي، ما زال أداء الصين الاقتصادي متميّزا".لكن توقّع العديد من المحللين أن تواجه ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم صعوبات في تحقيق هدفها للنمو هذا العام البالغ حوالى 5,5 في المئة. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني إلى 3,2 في المئة للعام 2022.وتوقع خبراء استطلعت فرانس برس آراءهم الأسبوع الماضي معدل نمو تبلغ نسبته حوالى 3% عام 2022، وهي نسبة بعيدة للغاية عن 8,1 في المئة سجّلت العام الماضي.وسيكون معدّل النمو هذا الأضعف في الصين منذ أربعة عقود، باستثناء العام 2020 عندما سدد ظهور فيروس كورونا ضربة للاقتصاد العالمي.كما أشار المكتب إلى أنه سيؤجل أيضا نشر البيانات الشهرية المرتبطة بمؤشرات تشمل مبيعات العقارات والتجزئة.بدروها، أعلنت سلطات الجمارك تأجيل نشر بيانات أيلول التجارية الأسبوع الماضي من دون تقديم تفسير للقرار.