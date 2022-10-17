ارتفاع ضحايا الاشتباكات القبلية في النيل الازرق الى 13 قتيلا

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أعلنت الامم المتحدة أن حصيلة المواجهات القبلية في ولاية النيل الازرق في جنوب شرق السودان الأسبوع الماضي ارتفعت الى 13 قتيلا.واندلع القتال الخميس الماضي في قرية ود الماحي الخميس الماضي بين قبيلة الهوسا وقبائل الفونج بسبب نزاع على الأراضي.وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق لشؤون الانسانية في السودان في تقرير: "خلفت أحداث العنف حوالى 13 قتيلا و24 جريحا".وأضاف: "مازال الوضع متوترا ولا يمكن توقع تطوراته".وأكد محمد نور الدين زعيم قبيلة الهوسا الاثنين أن المعارك مستمرة.وقال: "تتعرض قرية ام درفه لهجوم منذ الأحد وسقط عدد من القتلى نتيجة لذلك"، من دون أن يوفر أرقاما محددة.وأعلنت السلطات السودانية الاثنين أيضا فرض حظر تجول ليليا في منطقة ود الماحي وحظرت التجمعات وحمل السلاح.