أخبار دولية
18 تشرين الأول 2022 - 01:29
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محكمة أميركية تقضي بسجن كندي 20 عاماً لتمويله سفر جهاديين إلى سوريا

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محكمة أميركية تقضي بسجن كندي 20 عاماً لتمويله سفر جهاديين إلى سوريا
Lebanon News
أعلنت وزارة العدل الأميركية الإثنين أنّ محكمة فدرالية قضت بسجن كندي 20 عاماً لمساعدته ستّة جهاديين من أميركا الشمالية على الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية من خلال مساهمته في تنظيم وتمويل سفرهم إلى سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إنّ عبد الله أحمد عبد الله (37 عاماً) أدانته محكمة فدرالية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا "بتوفير أموال وأفراد لدعم الأنشطة الجهادية العنيفة لتنظيم الدولة الإسلامية". 
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وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ عبد الله ساعد خصوصاً، بين تشرين الثاني 2013 وآذار 2014، ثلاثة من أبناء أعمامه يقيمون في إدمونتون بكندا، وابن عم رابعاً يقيم في مينيابوليس في في شمال الولايات المتّحدة، ورجلاً خامساً من سكّان سان دييغو، على السفر إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الجهادي والقتال في صفوفه.
 
وخلال محاكمته، أقرّ المتّهم بذنبه واعترف بارتكابه عملية سطو مسلّح على متجر مجوهرات في إدمونتون، وباستخدام جزء من عائدات المسروقات لتمويل رحلة هؤلاء الجهاديين الستّة.

وبحسب الوزارة، فإنّ الجهاديين الستّة قتلوا جميعاً في سوريا.
 
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