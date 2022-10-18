أخبار دولية
18 تشرين الأول 2022 - 07:08
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ولي عهد الكويت: على المواطن مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب

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Lebanon News
في الكويت، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت منذ أيام، عقد مجلس الامة أول جلسة له، اكد في خلالها ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ان على المواطن الكويتي مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم.
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