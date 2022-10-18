أخبار دولية
18 تشرين الأول 2022 - 07:08
18/10/2022 07:08:44
ولي عهد الكويت: على المواطن مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب
ولي عهد الكويت: على المواطن مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب
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LBCI News Lebanon
في الكويت، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت منذ أيام، عقد مجلس الامة أول جلسة له، اكد في خلالها ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ان على المواطن الكويتي مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم.
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