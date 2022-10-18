قطر تدشّن أول محطة للطاقة الشمسية بالشراكة مع توتال إنرجي الفرنسية وماروبيني اليابانية

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دشّنت قطر، إحدى أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، أول محطة للطاقة الشمسية بالشراكة مع مجموعتَي "توتال إنرجي" الفرنسية و"ماروبيني" اليابانية، في مشروع بلغت تكلفته مليار و700 مليون ريال قطري (حوالى 466 مليون دولار).ولفت وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" النفطية الحكومية سعد بن شريده الكعبي الى أن المحطة الواقعة في الخرسعة غرب الدوحة، هي "من أكبر محطات الطاقة الشمسية في المنطقة".وتمتدّ المحطة على مساحة 10 كيلومترات مربعة وتتضمن ما يزيد عن مليون و800 ألف لوحة شمسية تعتمد تقنية متابعة حركة الشمس من الشرق إلى الغرب، وستتولى فيها روبوتات أعمال التنظيف ليلا باستخدام المياه المعالجة.وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 800 ميغاواط على أن توفّر نحو 10% من استهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة.والمحطة التي بدأ تشغيلها منذ حزيران، مملوكة لمشروع مشترك أُطلق عام 2016 بين شركات تابعة لشركة قطر للطاقة للحلول المتجددة (60%) إضافة إلى ماروبيني اليابانية (20,4%) وتوتال إنرجي الفرنسية (19,6%).وقطع منظمو مونديال 2022 وعدًا بأن تكون بطولة كأس العالم في قطر محايدة للكربون، باستخدام الطاقة الشمسية في الملاعب. إلا أن الكعبي قال في مؤتمر صحافي اليوم إنه ليس لديه معلومات في هذا الشأن.وأواخر آب، أعلنت قطر التي تسعى إلى توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، عن مشروع لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية ما من شأنه أن يسمح بمضاعفة قدرتها الإنتاجية في غضون عامين.وأوضح الوزير أنه سيتمّ "توسيع" محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بحلول عام 2035.