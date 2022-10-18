برلين تقيل رئيس وكالة الأمن السيبراني لصلاته المفترضة مع روسيا

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أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن رئيس وكالة الأمن السيبراني الألمانية آرني شونبوم أُقيل من منصبه مع مفعول فوري بعد تقارير إعلامية عن صلاته مع روسيا.وكان شونبوم في وضع حرج منذ أن ذكرت العديد من الصحف انه مقرب من جمعية استشارية للأمن السيبراني يشتبه بانها كانت على اتصال مع أجهزة الاستخبارات الروسية.وقالت وزارة الداخلية ان "المزاعم المعروفة والتي نشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام أضرت بشكل دائم بثقة الرأي العام الضرورية في حياد ونزاهة" رئيس أهم سلطة للأمن السيبراني في ألمانيا.وأضاف "هذا صحيح خصوصا في الوضع المتأزم الحالي فيما يتعلق بالحرب الروسية الهجينة".واضافت الوزارة ان دراسة هذه الادعاءات مستمرة. وتابعت "بانتظار انتهاء هذه الدراسة فإن افتراض البراءة ينطبق بشكل طبيعي على شخص السيد شونبوم".وتأتي هذه الاقالة في وقت تكون فيه ألمانيا في حالة تأهب ضد أعمال تخريب محتملة من قبل موسكو. بعد التسريب في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، تعرض هذا البلد لتخريب واسع النطاق للسكك الحديد في الثامن من تشرين الاول حيث تحدث البعض عن فرضية وقوف روسيا وراء العملية في سياق الحرب على أوكرانيا.