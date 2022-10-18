أخبار دولية
18 تشرين الأول 2022 - 13:40
18/10/2022 13:40:00
الإتفاق على ترسيم الحدود البحرية فتح الباب أمام مصادر الطاقة في المتوسط
الإتفاق على ترسيم الحدود البحرية فتح الباب أمام مصادر الطاقة في المتوسط
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LBCI News Lebanon
هل تتذكرون هذا الفيديو الذي قيل إن شركة الطاقة الروسية "غازبروم" تحذر فيه أوروبا من شتاء قاس بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا؟
فمن قد يخفف من حدة برد الشتاء الأوروبي المرتقب؟
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