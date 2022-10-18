أخبار دولية
18 تشرين الأول 2022 - 11:43
18/10/2022 11:43:00
أزمة الطاقة على طاولة الإتحاد الأوروبي وخيارات عدة مطروحة
أزمة الطاقة على طاولة الإتحاد الأوروبي وخيارات عدة مطروحة
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LBCI News Lebanon
الدخان المتصاعد من هذه المحطة النووية ومحطتين آخرتين في ألمانيا لن يتوقف إنما سيمدد العمل فيها حتى منتصف نيسان، رغم قرار رسمي بإخراجها من الخدمة نهاية العام.
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