أخبار دولية
18 تشرين الأول 2022 - 11:43
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أزمة الطاقة على طاولة الإتحاد الأوروبي وخيارات عدة مطروحة

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Lebanon News
الدخان المتصاعد من هذه المحطة النووية  ومحطتين آخرتين في ألمانيا لن يتوقف إنما سيمدد العمل فيها حتى منتصف نيسان، رغم قرار رسمي بإخراجها من الخدمة نهاية العام.
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