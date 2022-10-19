واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد مرور الإعصار إيان

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أعلنت واشنطن تقديم مساعدة طارئة تبلغ قيمتها مليوني دولار لكوبا بعد مرور الإعصار إيان في مبادرة قبلتها هافانا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة تقدم للشعب الكوبي مساعدة إنسانية حاسمة عبر وكالتها للتنمية الدولية وشركاء دوليين موثوق بهم يعملون مباشرة مع الكوبيين الذين دمرت العاصفة مجتمعاتهم المحلية.ورد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة: "نحن ممتنون لعرض المساعدة الإنسانية من الولايات المتحدة". وأضاف أن هذه المساعدة "ستساهم في جهودنا لإعادة الإعمار والدعم للمتضررين من الإعصار".وأدى مرور الإعصار إيان في نهاية أيلول إلى مقتل شخصين وإلحاق أضرار جسيمة وإغراق كوبا في الظلام.وقد توجه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة حيث أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص في عدد من الولايات الجنوبية بينها فلوريدا التي تضررت بشدة.وتعد كوبا موضوعًا سياسيًا حساسًا في الولايات المتحدة التي تضم مجموعة كبيرة من المنفيين الكوبيين لا سيما في فلوريدا.وكان جو بايدن وعد عند وصوله إلى البيت الأبيض بمراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا التي تخضع لحظر أميركي منذ 1962.لكنه تبنى لهجة أكثر صرامة بعد الحملة القاسية التي شنتها هافانا على الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة في تموز 2021.