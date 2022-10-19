أخبار دولية
19 تشرين الأول 2022 - 06:08
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وفد من حركة حماس في دمشق لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات

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Lebanon News
وصل وفد من حركة حماس الأربعاء إلى سوريا، وفق ما أفاد مسؤول في فصيل فلسطيني وكالة فرانس برس، في زيارة هي الأولى منذ قطع علاقتها مع دمشق قبل أكثر من عشر سنوات إثر اندلاع النزاع في البلاد. 
           
وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد لوكالة فرانس برس: "وصل وفد حماس إلى دمشق في زيارة تستمر يومين ويتخللها لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية ومسؤولين سوريين على رأسهم الأسد".
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الزيارة التي تستمر يومين ويتخللها لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية، بدأها الوفد الفلسطيني بلقاءٍ مع الرئيس السوري بشار الأسد.
 
ووصل وفد حماس آتياً من الجزائر، حيث وقّعت الفصائل الفلسطينية اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام. وتأتي زيارة حماس الى دمشق بعد إعلان قيادتها الشهر الماضي رغبتَها باستئناف العلاقات مع دمشق. وسبَقَت زيارة دمشق، وفق ما قال مسؤول في حماس لفرانس برس، لقاءاتٌ مع مسؤولين سوريين، بوساطة من حزب الله. 
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